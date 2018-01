La medicina natural contra el abuso de antibióticos, un empeño por la vida

Categoría: Nuevitas Publicado el Martes, 30 Enero 2018 00:00 Escrito por Neilyn Hernández Peña/ Radio Nuevitas Visitas: 37

Ene, 2018.- Si es usted de quienes en casa guarda siempre antibióticos por si acaso y suele echar mano de estos ante el primer catarro o dolor sin consultar a un médico, sepa que con ese comportamiento contribuye a una de las mayores amenazas que enfrenta la salud pública mundial, la resistencia a los antimicrobianos. Así lo manifiesta un informe publicado en el 2017 por la Organización Mundial de la Salud, que alerta sobre una grave falta de nuevos antibióticos para combatir ese creciente peligro.

Varios expertos internacionales aseguran que son justamente la prescripción innecesaria de antibióticos para infecciones virales contra las que no tienen ningún efecto, y la orientación demasiado frecuente de este tipo de medicamentos en lugar de otros seleccionados mediante un diagnóstico más preciso, las principales causas del origen de la resistencia.

Esta realidad no varía en Cuba ni en Nuevitas, donde resulta habitual tener en casa dipironas para el dolor, vitamina C para el catarro o ibuprofeno a mano para tratar cualquier síntoma inflamatorio. Y aunque resulta muy cómodo disponer del medicamento cuando se sufre alguna enfermedad, lo usual es que se abusa de él con dos posibles consecuencias, una reacción medicamentosa al no ser el tratamiento indicado para el padecimiento, o la ineficacia del mismo pues ha sido tal su abuso que ya no surte efecto alguno. Además, también suele ocurrir muchas veces que las pastillas se vencen, pues su acumulación es más importante que la necesidad real.

Es por ello que ante las largas colas en las farmacias locales, al inicio de cada semana, cabe preguntarse si es realmente una necesidad o un capricho; pues si bien existe cierta escasez, determinada por deficiencias productivas a nivel nacional, lo cierto es que tampoco faltan quienes sucumben al afán de administrar y conservar medicinas para una contingencia que tal vez nunca llega.

La población de Nuevitas debe reflexionar acerca de las consecuencias del abuso de antibióticos sin prescripción médica, y es que la automedicación nunca soluciona el mal. Es por ello que los especialistas de Salud Pública en el municipio se orientan cada día más por el consumo de la medicina natural y tradicional, como una vía segura para tratar las enfermedades.

Esta ha ganado en Cuba un espacio cada vez más importante en las estrategias de atención y prevención del sistema sanitario nacional. Entre sus ventajas destaca que es menos agresiva para el cuerpo y suele carecer o tener mínimos efectos secundarios. Además, promueve el bienestar general, pues no solo combate un síntoma, y no tiene consecuencias a largo plazo. Por último, tiene un carácter preventivo y es más económica.

Cultivar en el patio, el jardín o en macetas plantas medicinales permiten tener a mano la solución a muchos dolores sin necesidad de sufrir las largas colas de la farmacia. Algunas como el aloe vera o sábila resultan de gran ayuda en numerosas afecciones: problemas de la piel, inflamación e infecciones, así que cultivarla en casa beneficiará a toda la familia, pues estará preparada para enfrentar numerosas afecciones.

Pero la medicina natural no solo se obtiene en el hogar, sino también en las farmacias del municipio debido a la gran promoción de estos métodos curativos por el sistema de Salud Pública. Los jarabes y tinturas son preparados en los propios establecimientos y resultan muy útiles para el tratamiento de numerosas sintomatologías.

La medicina natural es una gran opción para sustituir el uso indiscriminado de antibióticos u otros tipos de fármacos. Adoptar conciencia de ello será la mejor forma de enfrentar a los microscópicos enemigos.