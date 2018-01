La trascendencia de José Martí

Categoría: Nuevitas Publicado el Domingo, 28 Enero 2018 00:00 Escrito por Neilyn Hernández Peña/ Radio Nuevitas Visitas: 31

Ene, 2018.- Cuando llega enero es imposible no hablar de él, y es que el más universal de los cubanos, José Martí, supo trascender en la historia y hacerse un huequito en cada mes del año y en cada alma y sector social. Así de abarcador es su legado e influencia.

El pensamiento y la obra del Maestro se impusieron al tiempo, a las fronteras y a las diferencias generacionales, pues no hay adulto o pequeño que no lo conozca, que no haya leído alguno de sus escritos.

Desde su labor como revolucionario organizador de la Guerra Necesaria hasta su quehacer literario están permeados de valores y principios nobles, tal vez por eso es tanta su trascendencia.

Definir cuáles fueron sus mayores logros sería ser injustos con un hombre que luchó por la igualdad desde niño, pero sí es preciso destacar dos momentos fundamentales, la fundación del Partido Revolucionario Cubano y la creación de su obra para los niños y las niñas: La Edad de Oro.

El primero logró la unidad de todos los revolucionarios de la Isla en torno a un mismo fin, la liberación del yugo colonial, y el segundo plasmó en una obra de infinito amor lo mejor de los valores que deben caracterizar a este pueblo, humildad, sencillez, honradez, patriotismo, integridad.

Hablar de su figura es indudablemente adentrarnos en la gran trascendencia de su ideario, pues no hubo tema que no tratara o sentimiento sublime que no definiera con palabras precisas.

Por ello honrar a José Martí en el aniversario 165 de su natalicio es un deber para todo nuevitero, un compromiso que debe cumplirse a diario y en cada esfera de la vida, porque como él mismo nos aseguró, no hay mejor homenaje que el diario cumplimiento del deber.