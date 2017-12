Si ahorra electricidad todos ganan

Categoría: Nuevitas Publicado el Martes, 26 Diciembre 2017 00:00 Escrito por Neilyn Hernández Peña/ Radio Nuevitas Visitas: 77

Dic, 2017.- El uso de electrodomésticos es la acción que más consume energía eléctrica en los hogares de Nuevitas, por ello hacer un uso racional garantizará aumentar su vida útil, también contribuirá al ahorro de energía eléctrica y tendrá un impacto positivo en el medio ambiente.

Saber emplearlos adecuadamente será la mejor forma de aportar a estas metas, que igualmente tienen una incidencia positiva en la economía familiar; por ello le proponemos los siguientes consejos.

El equipo que más tiempo permanece encendido en el hogar es el refrigerador, pues su objetivo es garantizar el estado óptimo y saludable de los alimentos.

Por ello hacer un uso eficiente de él implica abrir la puerta solo cuando se extrae o se guarda algo, y limpiarlo con la regularidad que precisa, de esta forma garantiza su buen funcionamiento y evita el sobreconsumo de electricidad.

Otro dispositivo de alto consumo es la plancha, para ahorrar lo más recomendable es acumular la mayor cantidad de ropa posible, así terminará de una vez la actividad y evitará tener que conectarla en varias ocasiones.

Una medida importante es apagar los aparatos cuando no son utilizados, incluso hay que evitar dejarlos en stand by, es decir, conectados a la corriente sin estar encendidos, porque así también consumen energía, la cual no harían si estuvieran apagados del todo.

Cocinar es una actividad cotidiana, que supone un gran gasto de electricidad en los hogares nueviteros debido a las facilidades de la Revolución Energética. Siempre que sea posible prefiera emplear la olla a presión, que es la manera más eficiente desde el punto de vista energético de cocinar. Además, cuando emplee la hornilla tape las cacerolas, ya que ello ahorra una gran cantidad de energía.

Debe tener en cuenta, asimismo, que el gasto de electricidad se puede reducir fácilmente mejorando la instalación eléctrica.

Es inútil quejarse de las facturas si cuando sale de casa olvida apagar la luz de la cocina o deja prendido el televisor al pasar a otra habitación.

Ahorrar significa hacer un uso racional de la electricidad a través de la utilización eficiente de los equipos, tenga seguro que si pone en práctica estas medidas ayudará a disminuir el impacto de su bolsillo y al mejoramiento del medio ambiente. Si ahorra electricidad todos ganan.