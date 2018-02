El bloqueo no detiene a Cuba

Categoría: Nuevitas Publicado el Sábado, 03 Febrero 2018 00:00 Escrito por Neilyn Hernández Peña/ Radio Nuevitas Visitas: 280

Ene, 2018.- Más de 50 años tienen esos ladrillos, fundidos con una singular mezcla de odio y obstinación.

Pretenden cercar y bloquear los sueños, frenar las aspiraciones, hasta mermar las fuerzas de una pequeña isla, llevan en esa historia medio siglo.

Pero esos ladrillos carecen de cimientos fuertes, pues fueron edificados sobre la base de mentiras y cobardías.

Uno a uno ha ido cayendo, a uno lo derriba la solidaridad internacional, a otro la fuerza incontenible de la verdad y la justicia.

Cual dardos certeros han recibido por décadas los sueños y las esperanzas de 11 millones de habitantes que han resquebrajado esa pared que se tambalea cada año con el reclamo internacional.

No, los muros no logran detener a Cuba, esos ladrillos podridos en su propia vergüenza, marchitos de tantas peleas fracasadas no frenan la justicia y la esperanza.

Esta isla rebelde, soñadora, dice NO al bloqueo, vive cada día y se supera, pues no hay muros capaces de aplacar la fuerza de un pueblo que lucha por la verdad y las ideas.