Para vestir bien solo mire la ocasión y hora

Categoría: Nuevitas Publicado el Domingo, 30 Julio 2017 06:00 Escrito por Neilyn Hernández Peña/Radio Nuevitas Visitas: 29

Jul, 2017.- En estos meses de verano, adolescentes y jóvenes, y cada vez más los niños, se vuelcan en la supuesta imperiosa necesidad de estar a la moda.

Abundan entonces tintes y pelados exóticos y un tanto atrevidos, aretes y piercings en ambos sexos, y ropa muy ligera y cara. En medio de este entramado resulta alarmante que cada vez con más auge surgen tendencias que prefieren la exhibición de símbolos, como la bandera norteamericana o el camuflaje, en detrimento de las insignias nacionales y de una moda más adecuada a la realidad cubana.

No pretendemos hacer un análisis de las contradicciones entre precios y calidad, o de la demanda en contraposición con la disponibilidad en las tiendas de comercio estatal, ni ver la ilegalidad en que muchos adquieren las prendas antes mencionadas. Tales argumentos requerirían un análisis detallado y la búsqueda de respuestas más profundas.

Sin embargo, sí preferimos reflexionar sobre la importancia de la identidad y del reflejo que tiene esta en la vestimenta, como primera imagen de la persona.

Si analizamos los ejemplos antes mencionados podemos afirmar que la bandera estadounidense nada tiene que ver con la idiosincrasia y la cultura cubana, pues solo es reflejo del sueño americano que pretenden vendernos a través de la poderosa industria cultural.

En tanto, la segunda de estas tendencias es un símbolo militar, que si bien fue ideado para pasar inadvertido en situaciones de guerra, en la actualidad sucede todo lo contrario, llama la atención y se ha propagado a tal punto que no pocos podrían preguntarse si se pasean por calles nueviteras o son parte de un ejercicio militar.

Cuba no ha estado exenta de las influencias de los procesos de globalización y consumo cultural que vive el resto del mundo, y aunque es válido tomar de todo aquello que nos haga cada vez mejores, no podemos perder de vista lo que nos identifica y sobre todo el sentido político, social y cultural que transmiten quienes usan tales prendas, aunque verdaderamente no se identifiquen con ellos.

No se trata de prohibirlas, pues muchas veces las personas sucumben ante la avalancha de ropa que está de moda o ante la falta de otras tendencias más afines a su personalidad; lo acertado sería evitar gastos en esas indumentarias o, de no quedar otra opción, restringir su uso al momento adecuado.

Mientras crece el uso de este tipo de prendas, los símbolos cubanos están prácticamente ausentes de ese mundo, y aunque existen espacios para su comercialización, como las tiendas de ARTEX y ferias que promueven la artesanía nacional, el problema regresa una vez más a la sufrida paradoja de los precios y los salarios.

La banalización de los símbolos patrios puede combatirse desde una educación convincente y consensuada, evitando los métodos impositivos. Recuerde que presencia y elegancia se pueden obtener sin grandes sumas de dinero, solo se necesita reflexionar en cómo vestir de acuerdo a la ocasión, sin olvidar la moda, en correspondencia con la edad, la figura y la personalidad de cada cual.