La asamblea de rendición de cuenta, espacio para reflexionar

Abr, 2017.- Las reuniones del proceso de rendición de cuenta no son un espacio para exigir, sino para el diálogo fraterno con el representante: el delegado.

Claro que en esta reunión de vecinos no debe faltar el análisis de los problemas que aquejan a la comunidad, más aún si depende de las administraciones locales su solución.

Sin embargo, es preciso distinguir entre análisis y exigencia, ya que ese miembro de los Órganos del Poder Popular no tiene en sus manos todas las respuestas ni el financiamiento para resolver los planteamientos.

Él es un intermediario y representa el sentir del pueblo ante las máximas autoridades de Gobierno en este municipio, por ello más que agobiarlo con protestas ante una situación sin respuesta, lo mejor es acompañarlo en ese proceso democrático que es ejercer el poder del pueblo.

Lamentablemente no siempre los nueviteros asumen este derecho y deber como ciudadanos, y entonces la comunidad sucumbe al conformismo, cuando una opinión oportuna podría haber resuelto la situación.

A veces los vecinos se empeñan tanto en mirar los problemas del otro que obvian los que ellos mismos pueden resolver. Por ejemplo, la situación de los viales es una problemática que precisa de una inversión monetaria, esto no significa que por ello no deba ser planteada, pero sí se debe ser razonable ante una respuesta, pues la economía local y nacional no siempre puede asumir al mismo tiempo todas las dificultades.

Claro que no debemos cansarnos de hacer sentir las inconformidades, pero también podemos mirarnos a nosotros mismos y al barrio, pues allí también existen problemas fácilmente solucionables por la acción aunada de los vecinos.

¿Cómo podemos reclamar ante la inestabilidad del servicio de Comunales, cuando en el propio barrio, en los jardines y patios asoma la maleza e incluso microvertederos?

La reunión de rendición de cuenta es un espacio importante para reflexionar acerca de cómo promover los valores expresados en el concepto de Revolución que Fidel nos legó, por ello cambiar todo lo que debe ser cambiado, empezando por la propia comunidad, es la mejor forma de ser consecuentes con su pensamiento.