Un verdadero Milagro periodístico

Mar, 2017.- Siendo aún pequeña, cuando ni siquiera soñaba con ser periodista pero guiada por la curiosidad innata de estos profesionales, obligó a su familia a llevarla a la inauguración de la fábrica de Cemento de Nuevitas, con el único deseo de ver a Fidel en persona. Este pasaje de su infancia refiere con gran nitidez el por qué hoy amar la Revolución es para Milagros Manresa Rodríguez, condición indispensable para las nuevas generaciones.

Pero su sueño de estudiar periodismo, quizás imperceptible y solo palpable por una clara inclinación hacia la escritura, necesitó de varios años para materializarse. Primero como auxiliar de contabilidad, luego como corresponsal voluntaria de la emisora Radio Nuevitas, hasta que, con apenas dieciocho años, se hizo plantilla fija en este medio.

Este momento marcaría el inicio de sus estudios de licenciatura en la Universidad de Oriente y sobre todo un reconocido camino dentro los medios de comunicación en Cuba marcado por reconocimientos en festivales municipales, provinciales y nacionales, por parte de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), el gobierno y el Partido Comunista de Cuba (PCC) en la provincia, la medalla Raúl Gómez García, distinciones de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), entre otras.

En 1984 concluyó la carrera con una tesis de graduación basada en la historia de esta estación radial municipal debido a la no existencia de antecedentes sobre el tema, y cuya investigación está preparándose para ser publicada.

Milagros me comenta que en esa época trabajaba como reportera, redactora, jefa de departamento y que cada día le gustaba más el periodismo. Añade que a pesar de haber tenido posibilidades de trabajar en otros medios, "la radio es un bichito que te pica y te queda".

Esta periodista de cuna se desempeñó como directora del noticiero, guionista y directora del programa sobre los cinco héroes, del noticiero cultural y editora y jefa de la Página Web. En este sentido se hace inevitable cuestionarle qué la motivó, después de que toda su vida se ha desarrollado en la radio, a trabajar en este sitio digital.

"Pasar a la página web fue una necesidad, en el 2002 se orientó crear los sitios digitales como una forma de dar a conocer a Cuba en el exterior y dar respuesta a las campañas mediáticas, ya el próximo 14 de marzo cumple 15 años y fue el primero que se hizo en un municipio de la Isla, desde entonces hemos navegado mucho, con diferentes diseños, hemos obtenido premios nacionales y la catalogan como una de las páginas que más representa la identidad del territorio. En el 2007 recibimos un premio Internacional de una editora mexicana gracias al trabajo en equipo."

-¿Y usted considera que la profesión está en peligro de desaparecer con la introducción de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones?

"Pienso que no, simplemente debemos adaptarnos a los cambios tecnológicos porque independientemente que cualquier usuario pueda poner una información antes que el periodista, quien ame verdaderamente su profesión hará siempre lo posible por darle la profundidad requerida o tratará de insertar la noticia con la inmediatez requerida, teniendo en cuenta por supuesto las limitantes técnicas que tenemos en nuestro país por disímiles causas."

-¿Cuáles son entonces las cualidades que a su juicio debe poseer un profesional de la prensa en Cuba?

"Ante todo debe ser honesto preguntarse si realmente ama su profesión, su país, debe ser veraz, imparcial, no dejarse influenciar y ser consecuente con la Revolución. Tenemos mucho que cambiar, desde nuestra forma de redactar y sobre todo adecuarnos a estos tiempos tan complejos, pero sí hay que amar el periodismo porque si no uno nunca va a hallar "el extra" ese que se necesita para ser un buen profesional."

A lo largo de 37 años de trabajo en la radio, Manresa ha sido tutora de varias generaciones de periodistas por tal motivo me cuenta sus impresiones...

"Yo los califico de buenos, son muchachos muy jóvenes, entusiastas, tienen muchas posibilidades pero cuando comiencen a laborar deben entregarse realmente sin mirar día ni hora, eso es fundamental."

Quien converse con una mujer tan extraordinaria y con una profesional tan consagrada no puede dejar de preguntar la receta para lograr ser como ella.

"No fue fácil porque el periodista no tiene fecha, y ser madre soltera de un niño pequeño, lejos de mi familia, y periodista no es sencillo, pero me las arreglaba y cumplía con las funciones. Siempre fue muy importante para mí la responsabilidad ante todo. No me arrepiento de haber escogido esta profesión con todos los inconvenientes que involucra por el sacrificio y el esfuerzo constante. De hecho, yo me jubilé pero no me retiré."

-Y ¿qué opinión le merece el periodismo cubano en la actualidad y el trabajo de la UPEC?

"Al igual que nosotros debemos atemperanos a estos tiempos, la organización también. Es cierto que a partir del noveno congreso se han adoptado un grupo de medidas que se están materializando, se está apoyando más al periodista, creando más coordinaciones con la fuentes."

Ya casi al despedirme, Milagros, con esa sencillez y dulzura que la caracteriza, me aconseja sobre la necesidad de entender al periodista como figura pública pues de acuerdo al comportamiento en la sociedad será la credibilidad en lo que publica. Me cuenta una de las anécdotas que nunca olvida y la hacen sentirse satisfecha de ser una periodista cubana.

"Muy gratificante fue el recorrido que hizo Raúl Castro a Nuevitas acompañado por Vilma Espín para la inauguración del Hospital Martín Chang Puga en esta ciudad, tuve la oportunidad de conocer e intercambiar con ambos, así como otros comandantes de la Revolución."