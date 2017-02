Un tema a reflexionar en el mes del amor

Categoría: Nuevitas Publicado el Domingo, 05 Febrero 2017 00:30 Escrito por Yamisbel Gil Neff/ Radio Nuevitas Visitas: 3

Feb 2017.- Aunque parezca cursi, en estos temas donde el amor se convierte en protagonista principal, siempre recuerdo a Shakespeare con su tragedia de dos enamorados y me duele ver cómo en la versión más actual de Romeo y Julieta, en la sociedad cubana del siglo XXI, la historia del escritor inglés no conserva sus matices más encantadores.

Por fortuna hay excepciones, sobreviven parejas que parecen no haberse infectado con el virus del desamor, tal vez porque provienen de épocas distintas o quizás porque sus defensas han sido inquebrantables.

Las interrogantes me colman: ¿por qué un Romeo tiene tantas Julietas o una Julieta tantos Romeos al mismo tiempo?

Los jóvenes crecen arraigados a una "ideología" en esencia promiscua, el cambio constante de pareja se ha convertido en una característica distintiva de la mayoría.

Acompañando a este desequilibrio sentimental, si es que lo hay porque abundan frases como: "yo no involucro los sentimientos", aparecen los embarazos no deseados e interruptos, las mayores posibilidades de contraer infeciones de transmisión sexual, y crece la vulnerabilidad a adicciones como el cigarro y las bebidas alcohólicas por la presión del grupo a la pareja de turno, o en el intento de encontrar salidas a la depresión y al vacío en que se convierten sus vidas.

Se han olvidado además los tiernos poemas de conquista que ninguna mujer rechazaría, unos por considerarlos demasiado extravagantes y otros sencillamente innecesarios.

Así han surgido palabras que sin ninguna rima ni musicalidad realizan deshonrosas investigaciones al estilo de "¿vamos a descargar?", lo que incluye salir a una fiesta, bailar lo más sexy posible, beber hasta más no poder, besarse sin tabúes ni vergüenza delante de todos, y el final ya se hace obvio.

La ausencia de responsabilidad en las cuestiones amorosas cada día es más palpable, y reflexionar acerca de sus posibles causas corresponde a cada uno de nosotros, consecuencias que a largo plazo repercuten en la sociedad y a su célula básica que es la familia.

La juventud, vulnerable debido en lo fundamental a la carencia de experiencia o madurez, necesita de la orientación de la familia, del consejo sabio que la guíe en su vida amorosa.

La situación tiende a complicarse pues los que logran establecer, o al menos intentan formar una pareja, realizan un maratón donde el tiempo apremia y la meta nunca se alcanza. ¿Será que no estamos preparados para enfrentar tal unión? ¿Será que la anhelada idea del matrimonio de algunos anda medio perdida o se apresura?

Cada día la población cubana es más anciana y los índices de divorcio no son nada reconfortantes, son verdaderamente alarmantes.

He llegado a pensar entonces que Shakespeare ha sido malinterpretado, la leyenda de la pasión desenfrenada de dos amantes que enfrentan todo tipo de obstáculos por lograr sus anhelos y prefieren morir antes que vivir separados se ha transformado en las desdichadas aventuras de quienes no han entendido aún que con el amor no se juega.

La invitación es a reflexionar sobre el tema en este mes del amor que recién comienza.