Funciona en Nuevitas Aula Pedagógica para formación de nuevos docentes

Publicado el Sábado, 24 Diciembre 2016 Escrito por Neilyn Hernández Peña/ Radio Nuevitas

Diciembre, 2016.- Formar un mayor número de maestros es un reto del sistema educacional en Nuevitas con el objetivo de que estos asuman todos los programas del proceso docente-educativo.

Por ello, en el Instituto Preuniversitario Aralio Hernández, de esta ciudad, se realizó un intenso trabajo de captación y formación vocacional para constituir el aula pedagógica, que tributará profesionales a las escuelas del territorio en diferentes especialidades, como informó Milagros Cordero, guía de ese grupo de estudiantes del duodécimo grado.

"El aula pedagógica se creó este curso escolar con la intención de sentar las bases de los futuros docentes que necesita el municipio. Es un aula especializada por tanto tiene una atención diferenciada con estos educandos porque es un honor poder aglutinar en un solo recinto a todos los alumnos que optan por ser profesores.

El aula esta compuesta por 21 estudiantes y reciben una atención por parte de la Dirección Municipal de Educación y el Centro Universitario Municipal (CUM), no solo para impartir clases sino en los sistemas de evaluación, estimulación e información, y la preparación de sociedades científicas en pos de carreras pedagógicas".

Vocación y compromiso son dos palabras claves que resaltan en las opiniones de estos adolescentes.

"Mi nombre es Alexei Carrasco Figueroa, opté por la carrera de Informática, la profesora que me imparte esta especialidad me orientó y me explicó en que consiste la carrera y yo me incliné hacia ella; ante todo valoro lo que hacen los profesores porque es una labor de sacrifico y dedicación".

Por su parte Lisbet Linares Loren, expresó: "opté por la carrera de Historia para seguir el ejemplo de mi mamá y mi papá y me gusta esta especialidad".

Por su parte Adrian González Villafranca, desea seguir el paradigma de su mamá y de varios familiares como su abuelo y su tía que también impartieron clases en su momento. Eligió la especialidad de Inglés porque le gusta el idioma.

Anayasi Loredo Riverín escogió la especialidad de Español "desde niña me ha gustado la profesión de maestra".

Nelieza Castillo expresó que a lo largo de su vida se ha sentido motivada por la labor de otras profesoras como Milagros Cordero, le gusta la historia de su país y desea enseñarla a sus futuros estudiantes. Con su decisión espera dejar el legado de Fidel Castro más arraigado en la juventud cubana.

Educar a la próxima generación de nueviteros requiere de una fuerza docente capacitada y con ímpetu para transformar en hombres y mujeres de bien a los pinos nuevos, una meta en la que se empeñan estos futuros profesionales del magisterio en Nuevitas.