Los jóvenes son el mañana

Mar, 2018.- La juventud, que no está perdida como algunos dicen, es el futuro de la Revolución cubana, por eso trabajar en su educación y prepararlos para la vida es tarea de la sociedad que en vez de juzgarlos puede enseñarlos y guiarlos para que sean hombres y mujeres de bien.

En esta etapa de la vida ocurren cambios sociales que implican responsabilidad y en ocasiones exigen alcanzar nuevas metas como la incorporación al trabajo, libertad e independencia que pueden conllevar a la formación de un nuevo núcleo familiar, así como la construcción de una identidad propia.

Los jóvenes se ven motivamos a experiencias novedosas, por eso deben conocer los riesgos, evaluarlos y controlarlos, así como sus hábitos, conductas y experiencias que tienen peligros claros para su salud.

Su atención y cuidado implica un reto para los padres y familiares, quienes a pesar de cumplir con sus responsabilidades les corresponde prestar mayor atención en esta etapa tan difícil para muchos, ellos necesitan ser escuchados, de ahí la importancia de saber cómo piensan y qué sienten, respetar sus opiniones y sentimientos, ponerse en el lugar de ellos, y sobre todo, con mucha paciencia, entender lo que les pasa.

Los padres desean lo mejor para sus hijos y no quieren que cometan sus mismos errores, pero cómo se aprende de estos si no es por las propias vivencias. No deben imponérseles las experiencias de otros, sino compartirlas para que se sientan identificados y puedan sacar sus conclusiones, solo así podrán establecer relaciones armoniosas, respetuosas y afectivas.

Con los jóvenes se debe trabajar para ayudar a alcanzar su pleno potencial, fomentar el desarrollo personal, la independencia, la iniciativa y participación en la sociedad. Este trabajo es responsabilidad de todos, pues en la escuela y la comunidad son los lugares donde mayor tiempo se desarrollan.

La nueva generación enfrenta constantes cambios y desafíos por eso mantener el acercamiento a ellos para que reconozcan sus derechos, deberes y responsabilidades es elemento esencial para el desarrollo del sentido crítico.

El Comandante en Jefe confió el futuro de Cuba a la juventud, porque en ellos vio el entusiasmo, la capacidad, la energía y responsabilidad ante las tareas que se les asignaban, el carácter, la voluntad, el amor a la Patria; Fidel tenía la convicción profunda de que sobre los hombros de la juventud se pueden depositar grandes tareas y ellos no lo defraudarán.