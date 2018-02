Identidad nuevitera

Categoría: Nuevitas Publicado el Miércoles, 28 Febrero 2018 00:00 Escrito por MSc. Doris Castro Malpica/Radio Nuevitas Visitas: 35

Feb, 2018.- Si me preguntan cómo somos los nueviteros no dudaría un segundo en afirmar que muy trabajadores, entusiastas, revolucionarios pero ¿es que acaso no somos así todos los habitantes de esta maravillosa isla caribeña? Ahora, si me pongo a pensar un poquito más despacio, entonces puedo encontrar elementos identitarios que caracterizan, junto a los ya mencionados, a los que vivimos aquí, en este municipio agroindustrial de la provincia camagüeyana.

Estamos muy identificados con el mar. Desde los primeros habitantes del apacible valle El Chorrito, ubicado en la Punta del Guincho, que entre sus rubros fundamentales estaban la pesca y el intercambio comercial con zonas cercanas a la ciudad por la vía marítima hasta los lugareños actuales, la utilización sistemática de la amplia y bella bahía que ha sido prácticamente una de nuestras razones de existencia.

Aquí, si queremos bañarnos en la playa utilizamos cualquier zona del extenso litoral, el espacio que disfrutamos, sobre todo los niños, es como si fueran las mejores del mundo.

Hay incluso cierta tendencia a la apropiación de elementos marineros como adornos, ya sea de la fachada de instituciones recreativas o en muchos hogares donde nos encontramos verjas con formas de peces, especies marinas capturadas en esta costa a las que se les aplicó la taxidermia y se encuentran expuestas en las paredes de las salas; caracoles de gran tamaño en los muebles de uso múltiples y fragmentos de redes llenas de anzuelos, cangrejitos y caballitos de mar que en una época constituyeron moda en las fotos quinceañeras.

La existencia en la bahía de Nuevitas de los Tres Ballenatos, únicos en Cuba por su ubicación dentro de una bahía de bolsa y por sus características, ha llegado a convertirse en otro elemento que nos identifica en el país hasta tal punto que son imagen obligadas cuando de Nuevitas se habla en la televisión nacional y en los juegos de dominó, en cualquier lugar que se realicen, al salir el doble nueve, siempre se escucha la frase: Nuevitas puerto de mar.

Es que somos hijos del mar. Nacimos primero villa y luego nos convertimos en ciudad a su lado, y ya hoy nos es casi imposible desprendernos de ese enorme azul que nos rodea cada día. Por eso en la carretera de entrada al municipio, la bienvenida la da una enorme ancla; es como si ella desde allí, invitara a disfrutar del placer que produce mirar la bahía local, una de las más grandes y lindas de Cuba.

Estas son algunas de las particularidades de los que aquí vivimos, un gran crisol de gentes que trabajamos al noroeste del legendario Camagüey y que también somos herederos de valores que nos llevan cada día a querer más a la Revolución cubana, esa enorme obra humana a la que debemos la razón de ser.