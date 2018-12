Educar con amor y ejemplo, premisas para los maestros cubanos

Categoría: Nuevitas Publicado el Sábado, 22 Diciembre 2018 00:00 Escrito por Neilyn Hernández Peña/ Radio Nuevitas/ Foto: Norvelis Tello Connor Visitas: 16

Dic, 2018.- Muchas horas de pie frente a un aula, hablar una y otra vez para hacerse entender, tener paciencia y saber lidiar con indisciplinas y majaderías son desafíos diarios para los educadores, una prueba de fuego de la que salen cada día victoriosos.

Podrá preguntarse entonces ¿por qué soportan todo eso? La respuesta es sencilla, por amor a su profesión, por el orgullo de ver mañana a un médico o un científico que forjaron con sus propias manos. Esa es la mayor recompensa y la razón que les impulsa cada día a sonreír a los alumnos, un mérito que debemos reconocer y respetar mucho más.

Dijo José de la Luz y Caballero, destacado pensador y pedagogo cubano del siglo XIX, que "instruir puede cualquiera, educar solo quien sea un evangelio vivo".

En esta sencilla frase se esconde la esencia de lo que significa ser maestro: entrega, pasión, conocimiento y ejemplo. Y es que no se puede pretender educar a las nuevas generaciones si no se exhiben esas cualidades, imprescindibles para depositar en cada hombre y mujer toda la obra humana que le ha antecedido, como calificara el Apóstol de la Independencia de Cuba, José Martí, al arte de educar.

Los docentes desempeñan un rol fundamental en la sociedad, pues son el motor del desarrollo. Tan solo piense un momento que sin una buena educación no podrá haber ingenieros, técnicos y médicos que tributen sus conocimientos al progreso social. Entonces, se afirma que en sus manos está el futuro.

En esta Isla se ha ganado mucho en el reconocimiento del desempeño del maestro, sobre todo porque la Educación es uno de los principales logros de la Revolución.

Sin embargo, a nivel familiar suele ser muy diferente la apreciación. No es que se menosprecie su valor, pero en muchos casos no se ayuda. Por ejemplo, la familia no puede esperar que todos los conocimientos necesarios para la vida de los hijos se adquieran en la escuela y sean solo responsabilidad del maestro. Es en el hogar donde se solidifican los valores, saberes y principios de conducta que son enseñados en la escuela.

Los educadores contribuyen al diseño de la vida futura, a la formación de valores y la preservación de los logros como sociedad. En sus manos depositamos la arcilla que constituyen las nuevas generaciones, y las convierten en hombres y mujeres de bien. Pero ellos no hacen magia, debemos ayudarles a desempeñar mejor su labor y siempre destacar la valía de su quehacer. Solo así podremos agradecerles el trabajo diario y tendremos garantizado el futuro.