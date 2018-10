El Che, hombre de ímpetu y valentía

Categoría: Nuevitas Publicado el Lunes, 08 Octubre 2018 08:00 Escrito por Yamisbel Gil Neff/colaboradora de Radio Nuevitas Visitas: 29

Oct, 2018.- La mayoría opina que es una pena recordar a quienes ya no están con nosotros, pero yo creo que duele sólo cuando la obra de la vida fue en vano, en este caso no fue así, porque hablar del Che es referirse a una leyenda para todos los tiempos.

A mí sí me duele, no lo puedo negar, pero no haberlo conocido en persona, no haber escuchado sus bromas, no conversar con quien considero un iluminado para su época.

Pocas veces nacen hombres así de su talla, con su ímpetu, valentía, decoro, u sentido inigualable de la ética y su audaz pensamiento.

Ciertamente la figura del Guerrillero Heroico es un paradigma para los jóvenes, su imagen mueve masas alrededor del mundo y enciende llamas de la libertad y la justicia.

"Un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo. Un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo es el Che", así lo definió Fidel Castro Ruz en una ocasión.

Y el Che no morirá jamás, es imposible, mientras la tierra tiembla a diario porque hoy sus semillas germinan en cada niño cubano que dice sin recelo y con profundo respeto: ¡Pionero por el comunismo, seremos como el Che!

Esos son sus relevos, el futuro de este país que se abre al mundo con el ejemplo imperecedero de Ernesto Guevara de la Serna.

¡Hasta siempre, Comandante!