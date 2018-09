Responde la juventud nuevitera ante limitaciones por el bloqueo a Cuba (+ Audio)

Categoría: Nuevitas Publicado el Martes, 11 Septiembre 2018 08:33 Escrito por Neilyn Hernández Peña/Radio Nuevitas Visitas: 40

Sep, 2018.- No hay sector de la vida económica y social de Nuevitas que no sufra el impacto del bloqueo. En la Salud, la Educación y las Industrias locales se vive día a día las limitaciones de esa injusta política extranjera, que impone la necesidad de innovar para no detener los servicios al pueblo, su principal misión.

La juventud nuevitera, como fiel continuadora del legado de Fidel y de las conquistas de la Revolución cubana, una vez más se pone al frente de ese combate.