Respeto la unión por amor, afirma abuela de Nuevitas

Categoría: Nuevitas Publicado el Domingo, 26 Agosto 2018 00:00 Escrito por Yordany Robles Borges/Radio Nuevitas Visitas: 16

Ago, 2018.- En unos de los debates del Proyecto de Reforma Constitucional, en un barrio de Nuevitas, una abuela en conversación con este reportero dijo: "Yo tengo una nieta que tiene una relación del mismo sexo, no entiendo de eso porque no me criaron con esos principios, pero sí sé del amor y el cariño, eso me lo enseñaron bien, por eso apruebo la decisión de mi niña, porque cuando habló conmigo de su preferencia sexual lo hizo desde el corazón.

Hoy tienen más de siete años juntas y se respira armonía entre ellas, digna de admirar, cada una tiene su profesión y son excelentes trabajadoras. Siento un gran orgullo de ambas".

Las palabras de la señora me motivaron a escribir estas líneas, pues el análisis del artículo 68 del proyecto de Reforma Constitucional referido al matrimonio genera polémica entre los habitantes de la Isla y en especial de los lugareños, y es que cada cual lo interpreta desde su punto de vista, en ocasiones sin considerar que Cuba es uno de los referentes mundiales si de igualdad de derechos se trata.

En la segunda jornada de la primera sesión ordinaria de la Novena Legislatura del Parlamento cubano el diputado y reconocido intelectual cubano, Miguel Barnet apuntó que: "En el Socialismo no cabe ningún tipo de discriminación entre seres humanos. Señores, el amor no tiene sexo".

Coincido plenamente con la aseveración del destacado etnólogo porque lo que en verdad interesa es el respeto, la comprensión y el deseo de ser feliz que posean las personas, sin importar el género.

A mi juicio, el asunto debe ser reflexionar; vivimos en un mundo polémico donde se suscitan trasformaciones a diario y no es imitarlas sino tener presente que la Mayor de las Antillas es un país soberano, donde hace mucho tiempo se generan campañas de bien públicopara que se respeten las decisiones de los hombres y mujeres que tienen como preferencia el mismo sexo.

Como expresara Mariela Castro Espín, diputada y directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX): "No se trata de que otros países del mundo hayan aprobado el matrimonio igualitario, sino de que nuestro original modelo de país debe ser siempre más justo, equitativo e incluyente".

Reconozco que por tradición la sociedad cubana lleva el arraigo del machismo; fíjese si es así que aún existen familias que desde pequeño enseñan a los niños que el hombre nació para el trabajo rudo y la mujer para cumplir con las labores hogareñas, sin darse cuenta que estamos en una era de evolución, cuando tanto el sexo femenino como el masculino es libre de elegir, las acciones no determinan la preferencia de nadie, es por ello que muchos no desean entender lo que acota el artículo 68 del proyecto de Reforma Constitucional.

Desde muchas aristas en Cuba se ha intentado que las personas respeten a sus semejantes sin importan las preferencias sexuales, tal es el caso del audiovisual con la polémica que generó la película Fresa y Chocolate, adaptación del cuento de Senel Paz, El lobo, el bosque y el hombre nuevo.

El filme de Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío es una reflexión sobre la comprensión, la tolerancia y la solidaridad humana, esa a la que apela lo referente al matrimonio en el Proyecto de Reforma Constitucional.

Con este artículo no se quiere imponer un cambio en la mentalidad de los cubanos, solo que se entienda que todos tienen derechos a formar una familia con la persona que se elija desde el corazón.

Soy de los que piensa que lo que debe primar es el respeto por encima de todas las cosas, allí está la clave, la compresión no es una camisa de fuerza, sino una necesidad de entendimiento, por tal razón coincido plenamente con la abuela.