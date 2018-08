Fidel desde la humildad

Categoría: Nuevitas Publicado el Lunes, 13 Agosto 2018 07:11 Escrito por Neilyn Hernández Peña/Radio Nuevitas Visitas: 91

Ago, 2018.- Eran las dos de la madrugada del 13 de agosto de 1926. En el segundo piso de la casa principal de la finca de Birán, Lina Ruz traía al mundo al tercero de los hermanos Castro. Allí, sobre pilotes de caguairán, nació Fidel.

Tal pareciera que el destino ya le deparaba una vida trascendental, pues a pesar de las posesiones de la familia, con alrededor de diez mil hectáreas de tierra en explotación, jamás albergó sentimientos de superioridad por su origen terrateniente.

La generosidad del padre, aunque autoritario, la nobleza de carácter de la madre, y compañeros de juego humildes forjaron su futuro de hombre de elevados valores morales.

Fue allí, en la finca que su progenitor había forjado a base de sudor y esfuerzo, que Fidel aprendió el valor de la generosidad, las crueldades de la pobreza y la vergüenza del analfabetismo, un mal que carcomía a toda Cuba y del que sus padres huyeron en la edad adulta gracias a la persistencia personal.

Por ello, aunque luego estudió en colegios de ricos, él nunca despreció la humildad, sino que la valoraba, aunque eso sí, su espíritu ansioso de justicia alimentó la rebeldía contra toda explotación, y cultivó el desprecio a los abusos y la humillación.

Tales vivencias lo forjaron como un joven rebelde que, años después, en la Universidad de La Habana, se convirtió en revolucionario, fuerte opositor del régimen de Batista y denunciante de la injerencia yanqui.

Esto, unido a su pensamiento martiano y estudio de los ideales marxistas-leninistas, le permitió a Fidel concebir la importancia de la lucha armada como única vía de solución para los males de Cuba, un proyecto que iba más allá de la destitución de un presidente, sino que abarcaba la creación de una nueva sociedad basada en los mejores principios y valores humanos.

Hace 91 años nació el líder cubano, el eterno joven rebelde, el revolucionario emprendedor. Este es el primer cumpleaños en que no está físicamente con su pueblo, pero en toda la Isla no hay un corazón que no lo recuerde.

Fidel vive, ya lleva 91 años en esta Cuba que él ayudó a forjar desde la humildad y que hoy exhibe logros sustanciosos en la salud, la igualdad social, la educación y la política ambiental. Para él el mejor regalo de cumpleaños será siempre el eterno cumplimiento del deber y el rechazo a las injusticias, solo así demostraremos día a día que ¡Somos Fidel!