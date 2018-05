Más productividad y eficiencia para un mejor mañana

Categoría: Nuevitas Publicado el Sábado, 12 Mayo 2018 00:00 Escrito por Neilyn Hernández Peña/Radio Nuevitas Visitas: 186

May, 2018.- El trabajo ennoblece y es la fuente de toda riqueza, pues no hay nada más enriquecedor y satisfactorio que lo creado con las propias manos. Pero disfrutar del fruto del esfuerzo diario no es solo cuestión de laboriosidad, sino de compromiso y responsabilidad.

Ello implica el gusto por lo que se hace, respeto hacia los compañeros, sentido de pertenencia con el entorno laboral y su objetivo principal, la producción de bienes y servicios.

Desde cada puesto de trabajo se construye el mañana, ya sea un obrero industrial, un albañil hasta un maestro, profesiones que tienen especial relevancia en Nuevitas, ellos crean con su quehacer diario nuevos beneficios para el pueblo, una muestra de su sentido de pertenencia, compromiso y responsabilidad hacia las tareas que han decidido emprender.

Claro que no todos los trabajadores sienten el mismo nivel de compromiso y amor por lo que hacen. Sin embargo, más allá de algunos descontentos salariales producto de la realidad económica que vive el municipio y el país, se puede afirmar que el proletariado nuevitero se siente comprometido con la labor que realiza.

Así se alzan las 50 Petrocasas para beneficio de obreros damnificados por el huracán Irma, y las numerosas viviendas de tipología Sandino, de bloques y las petropalmas que se construyen en el territorio para solucionar parte de las afectaciones ocasionadas por el fenómeno meteorológico.

Y es que la responsabilidad como valor a enarbolar por los trabajadores nueviteros no es una cuestión de conocimiento sino de sentir y hacer. Ser un obrero responsable no depende del nivel académico ni de las notas sobresalientes, sino del empeño, del sentido de pertenencia, del valor dado a lo que se hace.

La actualización del modelo económico cubano a partir de la implementación de los Lineamiento del Partido Comunista de Cuba y la Revolución implica un elemento esencial el quehacer responsable y comprometido de cada trabajador. Y es que si no se producen nuevo y mejores bienes y servicios, entonces no se podrán obtener mayores beneficios sociales, como el perfeccionamiento de la atención médica, la renovación de las escuelas o el mejoramiento de servicios vitales como el transporte.

Ser más productivos y eficientes no es solo un eslogan que promovemos en los medios de comunicación en referencia a esos propósitos, sino que debe constituir una razón de ser para todo nuevitero. El mañana mejor con el que soñamos depende de ello.