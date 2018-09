Cuba alza su voz por las causas justas del mundo, expresa Díaz-Canel

Categoría: Cuba Publicado el Jueves, 27 Septiembre 2018 00:34 Escrito por Super User Visitas: 53

Nueva York, EE.UU., 27 sep - Cuba alzó su voz junto a Venezuela para apoyarla, para respaldar a América Latina y al pueblo palestino, y a todas las causas justas del mundo, expresó el presidente de la isla caribeña, Miguel Díaz-Canel.

El mandatario de la nación antillana, quien asistió a una actividad de solidaridad con su país en la iglesia Riverside, en la ciudad estadounidense de Nueva York, manifestó la satisfacción que, después de un duro día de trabajo en la ONU, sintieron tanto la delegación cubana como la venezolana al estar en un encuentro con amigos.

Milagros como ese solo ocurren en esta iglesia, por eso les agradecemos mucho este encuentro de solidaridad, y porque aquí no hace falta hablar de nombres ni de cargos, aquí todos somos hermanas y hermanos, amigas y amigos, resaltó en el evento en el que también participó su par venezolano, Nicolás Maduro.

Cuba no es un país grande ni poderoso, ni rico en recursos naturales o financieros. Pero esas limitaciones no nos han impedido practicar la solidaridad, sobre la base de compartir, no lo que nos sobra, sino lo que tenemos, y ante todo, compartir nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio, resaltó.

De acuerdo con Díaz-Canel, se trata de un sacrifico solidario, practicado con humildad y que ha tenido un impacto, al cabo de varias décadas, en la vida de millones de personas de varios continentes.

Hoy, la expresión más visible de esa solidaridad es la cooperación que prestan más de 42 mil profesionales cubanos, sobre todo personal médico, en unos 75 países, agregó el jefe de Estado al referirse a la labor de esas personas en África, Asia, América Latina y el Caribe.

El gobernante sostuvo que el empeño más significativo de esa solidaridad internacionalista de la Revolución cubana, por su prolongación en el tiempo, por su dimensión en recursos humanos, y por su costo material y en vidas, fue el apoyo a los movimientos de liberación en África.

'Por eso, cuando Cuba viene a la Asamblea General de la ONU y promueve la cooperación y la solidaridad, frente a la amenaza, la competencia, el racismo y el egoísmo, lo hace con la autoridad de un pueblo que demostró que tales propósitos son posibles, y que convirtió las declaraciones en acciones concretas', afirmó.

Al dirigirse a unas dos mil personas que los aplaudieron de pie y lanzaron gritos de ÂíCuba sí, bloqueo no!, Díaz-Canel también sostuvo que podría considerarse a la iglesia Riverside el lugar de nacimiento del programa de formación de jóvenes norteamericanos de los distritos más humildes en la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba.

Precisamente algunos de los cerca de 200 egresados estadounidenses de ese centro de altos estudios estuvieron presentes en el acto dedicado a la mayor de las Antillas.