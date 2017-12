En Cuba, inteligencia colectiva en función del desarrollo (+ Fotos y Vídeo)

Categoría: Cuba Publicado el Miércoles, 20 Diciembre 2017 08:01 Escrito por Lissy Rodríguez Guerrero/ Yaditza del Sol González/ Alejandra García/ Yisel Martínez García/ Nuria Barbosa León/ Gabriela Ávila Gómez/ Lisandra Fariñas Acosta/ Granma Visitas: 2

La Habana 20 dic.- Vuelve al Palacio de Convenciones de La Habana esa riqueza cultural de nuestra Isla que se refleja en su Parlamento. Durante este martes y miércoles las comisiones de trabajo anteceden, con sus debates e informaciones, a lo que será el X Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional, el último de la VIII Legislatura.

En la primera jornada, junto al cumplimiento del plan de la economía en el 2017, el presupuesto y las proyecciones para el 2018, así como las incidencias en materia de delitos e ilegalidades –que fueron algunos de los aspectos comunes en todas las comisiones–, los diputados valoraron diversos aspectos de la vida del país.

LA INTEGRACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES Y EL RETO DE LIMAR DEFICIENCIAS

Un análisis al interior de los impactos del proceso de integración de las instituciones de Educación Superior centró los debates de los diputados de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, que contó con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembro del Buró Político del Partido y primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

Foto: Juvenal Balán

La sesión de trabajo sirvió de homenaje a los educadores cubanos y permitió a los diputados conocer antecedentes, panorama actual y resultados principales de la integración, que al decir del doctor Gil Ramón González, viceministro de Educación Superior, inició hace poco más de cinco años y no es un proceso concluido.

Los principales efectos positivos del proceso se encuentran –grosso modo– en una mayor gestión de la calidad, el trabajo metodológico, el aumento de las categorías docentes y grados científicos, la preparación pedagógica, el enfoque multidisciplinario del trabajo de ciencia e innovación y de la extensión universitaria, despliegue de la tecnología educativa, y el fortalecimiento de las organizaciones políticas y de masas.

Del lado de las deficiencias resaltan los problemas inherentes al funcionamiento de las universidades en más de una sede, que limitan el uso racional de los recursos materiales y humanos, y se encuentran impactados por la escasez de transporte para el traslado de los profesores, así como por el deficiente estado técnico de los que existen. De igual forma, dijo Ramón González, prevalecen las insuficiencias con la conectividad entre los nodos de la red informática.

En el encuentro –que contó con la participación de los titulares de Educación, Educación Superior y Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente– la diputada por Trinidad, de la provincia de Sancti Spíritus, Anayansi Albert, resaltó como aspectos positivos el incremento del número de convenios de colaboración, y el fortalecimiento del trabajo con las entidades del territorio.

Por otra parte, Miguel Charbonel, representante por Artemisa, se refirió a que una materia pendiente es la diversidad de los sistemas de pago, un asunto preocupante toda vez que dos profesionales «pueden estar haciendo lo mismo, con resultados similares, y devengar salarios diferentes. Eso tiene que cambiar», señaló.

A juicio de Mirta Millán, diputada por el Municipio Especial Isla de la Juventud, todavía empresas de la agricultura y la construcción adoptan decisiones que no visualizan la aplicación de la ciencia salida de los centros de Educación Superior. Asimismo, argumentó la necesidad de que los estudiantes reconozcan a su territorio como la fuente más fértil para su desempeño.

En su valoración sobre la integración, el primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ponderó que «este no ha sido un proceso de sumatoria, sino un verdadero proceso de integración» que, aún con problemas por resolver, permitió que las universidades lograran aprovechar las capacidades de los distintos campos universitarios, contar con estructuras de dirección más robustecidas y con un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y financieros.

Sin embargo, «debemos pasar a otra etapa», destacó, donde lo más importante es evaluar el impacto en las tres funciones básicas de las universidades: la formación de pregrado y posgrado, que tiene un «alto reto en los momentos actuales», porque implica la preparación revolucionaria, integral, política, ideológica, ética y profesional; la investigación científica e innovación para el desarrollo, y la extensión universitaria, donde se evidencia la interrelación de la institución con la sociedad.

APUESTA POR EL CONTROL Y LOS ASEGURAMIENTOS PRODUCTIVOS

El cumplimiento de programas priorizados como la venta de materiales de la construcción y sus proyecciones para el 2018, además de las irregularidades en los abastecimientos y aseguramientos productivos, y las acciones de control que ha emprendido el Ministerio del Comercio Interior (Mincin) para cortarle el paso a las indisciplinas sociales, delitos e ilegalidades asociadas al ramo, centraron la atención de los diputados en la Comisión de Atención a los Servicios.

Al cierre del mes de noviembre, la circulación mercantil minorista se venía cumpliendo al 102 %, ya que de más de 24 469 000 pesos planificados, se vendieron 24 971 000. Sin embargo, las cifras, por sí solas, no son un indicativo de que todo marche sobre ruedas, pues durante el año se registraron afectaciones en la presencia de un grupo de productos en la red como yogurt, picadillo de res, salchichas, cementos, pintura, acero, papel sanitario y frazada de piso.

Las causas de las inestabilidades de estos artículos en el mercado, dijo Mary Blanca Ortega, titular del Mincin, han estado relacionadas con el incremento de la demanda y el retraso en la entrega por los proveedores.

De ahí, agregó, que una de las estrategias desarrolladas por el Ministerio es el seguimiento permanente al cumplimiento de los planes, con prioridad a los aseguramientos en los territorios de mayor demanda, en correspondencia con las posibilidades productivas y de financiamiento.

Asimismo, puntualizó Ortega, en el plan proyectado para el 2018 se respaldan los programas priorizados y se crece en 240 millones de pesos, con un énfasis especial en los materiales de la construcción. Tras el paso del huracán Irma, recordó, se desplegó una estrategia de trabajo para la distribución y venta de recursos a los damnificados –que ascienden a 260 445 000 pesos–, y se emitieron normas jurídicas y procedimientos para que la población afectada pudiera acceder a estos productos, con facilidades y bonificaciones en la compra.

Raúl Fornés, diputado por Santiago de Cuba, señaló que hay que seguir insistiendo en la gestión de ventas y en los inventarios ociosos y de lento movimiento. En muchas ocasiones el producto está disponible en el almacén, pero no tiene una presencia estable en la red comercial, lo cual incide negativamente en la satisfacción del cliente que demanda esa mercancía.

Pablo Iznalde, diputado por el municipio de 10 de Octubre, en La Habana, manifestó que más allá de las capacidades productivas y de financiamiento, también tenemos que velar por que no se incurra en delitos y violaciones. Sabemos que el Ministerio trabaja en acciones de control, pero este es un tema que no puede dejarse de la mano, porque además de los daños económicos a las empresas, el pueblo también se afecta.

Un criterio que la contralora general de la República, Gladys Bejerano, acentuó al señalar que durante el reciente recontrol realizado al Mincin se detectaron 3 615 deficiencias, de las cuales el 62,4 % están vinculadas a aspectos subjetivos.

Orden, disciplina y exigencia. A eso estamos llamados a trabajar. Porque continúan altos los índices de merma y eso da pie al desvío de recursos, tanto en las empresas nacionales como de subordinación local. También tenemos problemas en los registros contables y la facturación, pues se han dado casos de falsificaciones y fraudes. Y todo eso puede evitarse, sostuvo la Contralora, implementando correctamente un sistema de control interno, sin olvidar que el principal activo es el ser humano, el trabajador, y que tenemos que apostar por la ética y el fomento de valores morales.

DEL TRANSPORTE Y SUS DEUDAS

Más de 260 millones de pasajeros fueron transportados este año por las distintas vías que hoy están aprobadas para esta actividad en el país, y aunque el dato no es reflejo de que el servicio satisface las expectativas de la población, lo cierto es que se ha cumplido la entrega de ómnibus, camiones de doble tracción y otros vehículos previstos en el plan. Así informó Adel Yzquierdo Rodríguez, ministro del Transporte (Mitrans), en la jornada vespertina.

No obstante, reconoció, persisten irregularidades a las que no se puede hacer caso omiso como el no cumplimiento de los itinerarios, la utilización de guaguas de pasajeros para realizar actividades de carga, la salida en las terminales de ómnibus que no se rigen por la lista de espera y les cobran a las personas un precio superior al establecido, las afectaciones que tiene la actividad marítima y aérea por la falta, en ambos casos, de los medios de transportación necesarios…

En cuanto a la modalidad de los taxis ruteros, que comenzó este año, y que ha sido acogida con gran aceptación, Yzquierdo Rodríguez expresó la intención de seguir potenciando la actividad con más rutas y carros. Actualmente, en la capital funcionan cinco rutas con 287 carros, entre taxis y microbuses, y para el mes de enero ya se diseñaron dos nuevos trayectos: uno de Santa Fe a La Habana Vieja, y otro de Guanabacoa a La Habana Vieja, puntualizó.

No obstante, varios fueron los diputados, como Leonardo Naranjo, de Santiago de Cuba, que señalaron la necesidad de generalizar estas estrategias a otros territorios del país, en especial porque a las contrariedades del transporte público se le suma, desde hace un tiempo, los precios que piden los transportistas privados por recorrer determinados tramos.

Sobre esta preocupación, el Ministro añadió que no solo hay que reordenar y regular este servicio, también hay que seguir insistiendo en el control y evitar las ilegalidades, pues con frecuencia los choferes que están en la calle recogiendo pasajeros no tienen los papeles para ejercer esta prestación pública, o sucede que el equipo no ha pasado la revisión técnica.

REFLEXIONES CON ENFOQUE DE GÉNERO

La desprotección a las trabajadoras del sector cuentapropista es un fenómeno aún por resolver, aseguró Marta Elena Feitó Cabrera, viceministra primera del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), durante la primera jornada de debates de la comisión de Atención a la niñez, la juventud y la igualdad de derechos de la mujer.

El tema surge como parte del seguimiento que hace la Asamblea a los aspectos que aborda, y en este caso correspondió al MTSS comentar los resultados de una fiscalización desarrollada al sector privado en la Isla. «Detectamos que de 7 423 violaciones de los derechos de trabajo y seguridad social, 104 casos estuvieron vinculados con la desprotección a la trabajadora», informó la Viceministra.

Al respecto Yosvani Reyes, diputado de Granma, reconoció que «durante el proceso de fiscalización detectamos que muchas mujeres no tenían un salario, no se les respetaba el horario de trabajo…».

«Estos actos de desprotección a la mujer trabajadora no quedarán al margen de la legalidad», aseguró la Viceministra.

Por otro lado, los diputados conocieron sobre la aplicación de una encuesta nacional sobre igualdad de género.

«Aunque los resultados aún son preliminares, debido a una amplia muestra de hombres y mujeres entre 15 y 74 años, hemos podido identificar una tendencia en las concepciones y estereotipos de la población cubana, como que las mujeres son las más sobrecargadas por las tareas domésticas y de cuidado», dijo a la prensa la doctora Mayda Álvarez Suárez, directora del Centro de Estudios de la Mujer.

La encuesta ofrecerá datos que serán tenidos en cuenta en el sector educacional, así como en la toma de decisiones políticas. Sus resultados se darán a conocer el venidero 2018, añadió.

Al final de la jornada, la Comisión abordó los principales retos y resultados que ha obtenido la Unión de Informáticos de Cuba (UIC) a un año de su fundación.

Esta organización «se ha propuesto trabajar con jóvenes, adolescentes y niños para ayudarles a convivir con las tecnologías de una manera responsable», explicó Ailyn Febles Estrada, presidenta de la UIC.

En este empeño «realizamos conversatorios en centros de enseñanza sobre el uso de las tecnologías, convocamos a concursos para acompañar el desarrollo local… La UIC también promueve «la inserción de mujeres en las carreras tecnológicas, profesión en la que por lo general incursionan los hombres, y desarrolla aplicaciones que ayuden al empoderamiento de las mujeres y las niñas en nuestra sociedad», concluyó Ailyn Febles.

EN BUSCA DE UNA ZAFRA EFICIENTE

El grupo empresarial Azcuba rindió cuentas ante la Comisión Agroalimentaria, espacio en el que fueron presentadas las medidas de preparación para la zafra 2017-2018.

Sobre el tema, el presidente de ese grupo empresarial, Orlando Celso García Ramírez, explicó que la industria se encuentra actualmente a un 93 %, afectada sobre todo por la llegada tarde de recursos de importación como consecuencia del impago a los proveedores, lo que ha obligado a buscar alternativas.

La reparación de centrales azucareros, el perfeccionamiento de la preparación del personal, la reducción de pérdidas en la cosecha con la combinación de nuevas tecnologías, la instalación de viradores y pesas para hacer más productivo el trabajo en los centrales y la reparación de molinos, calderas y plantas eléctricas, figuran entre las acciones desplegadas para lograr un mejor desempeño en esta zafra que se aproxima. De igual modo se trata de reducir la pérdida en mieles, lo cual incluye el mejoramiento de sistemas y equipos tecnológicos.

«El huracán Irma afectó considerablemente la industria y la siembra. Alrededor de 380 000 hectáreas de caña están partidas o encamadas. En la presente contienda 53 centrales procesarán el crudo. El central Brasil, en la provincia de Camagüey no molerá este año ante las afectaciones del huracán», explicó el directivo.

En los debates, los diputados hablaron sobre las ilegalidades en el grupo empresarial Azcuba, aspecto que requiere de una mayor participación de cada uno de los trabajadores en el enfrentamiento, y también en el cumplimiento de la disciplina necesaria para que no prosperen las conductas negativas.

AGILIZAR LOS TRÁMITES, UNA PRIORIDAD

A partir del año 2012 comenzó la integración de las oficinas de trámites relacionados con el Orden Interior, un proceso que ha ido extendiéndose por todo el país y cuya situación actual fue sometida a la consideración de los diputados de la Comisión de Defensa Nacional.

Ya funcionan en todo el territorio nacional 189 sitios donde se tramita el carné de identidad y pasaportes, en los cuales se destaca la informatización del proceso, que ha permitido la expedición de documentos desde cualquier lugar del archipiélago.

En el caso de la licencia de conducción, se expide en solo 128 oficinas y se han introducido mejoras para el aprendizaje y la aplicación de los exámenes teóricos, a partir de aulas equipadas con medios digitales.

No obstante, un problema que persiste es que en los últimos años convergen los procesos de trabajo automatizados y manuales, por tanto en ocasiones hay demoras, congestión en el flujo de intercambio de datos, dilaciones y locales sin el confort requerido para la atención a la población, según se reconoció por los diputados.

Otras informaciones compartidas versaron sobre el cambio en el carné de identidad que comenzó a implementarse en el 2014, y que ya alcanzó a más de tres millones de personas. Asimismo, el cambio de chapa vehicular está practicamente concluido, a lo cual se agregan las solicitudes de reinscripción, certificación y cambios de propietario de los vehículos, trámites con un incremento con respecto al año anterior.

La preparación integral de los recursos humanos, para que sean capaces de brindar la explicación oportuna y necesaria al pueblo, continúa siendo una prioridad, del mismo modo que el permanente desarrollo de los sistemas automatizados, con el objetivo de evitar vulnerabilidades y agilizar las gestiones, trascendió en la comisión, que también abordó las medidas adoptadas para el enfrentamiento a la droga.

LOS RETOS Y ESCENARIOS MUNDIALES

El panorama internacional actual y los posibles escenarios para los próximos años fueron los temas debatidos durante la jornada de la mañana en la Comisión de Relaciones Internacionales.

Isabel Allende, rectora del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa, ofreció un balance sobre los temas que ocupan y preocupan a las regiones del mundo.

Al referirse a América Latina, la rectora apuntó que se está viviendo una reaparición de las fuerzas de la derecha –lo más reciente fue la elección de Sebastián Piñera como presidente de Chile– y un declive de los movimientos izquierdistas, acotó.

Mientras, en la Unión Europea están aflorando sus contradicciones, y el caso de la independencia catalana es muestra de ello, continuó Allende; en África, a pesar de las desigualdades y los problemas étnicos heredados de la colonia, se registran países con importante crecimiento económico.

La funcionaria hizo énfasis en el avance del multilateralismo, y con este los varios polos de poder, entre los que están India, Rusia y China.

Por su parte Santiago Pérez, subdirector del Centro de Investigaciones para la Política Internacional (CIPI), destacó la importancia de la ruta y la Franja de la Seda implementada por China, así como la revolución científico-técnica que vive el mundo.

En tanto, Leyla Carrillo, colaboradora del CIPI, ofreció previsiones para el escenario mundial en los próximos cinco años, con un incremento del problema migratorio: más muros, más vallas y más represión contra los migrantes.

Dijo que se mantendrán las situaciones bélicas, sobre todo por parte de los grupos terroristas, aunque destacó la derrota del Estado Islámico en Siria, país que quedó devastado tras la guerra.

Igualmente mencionó la proliferación de las nuevas amenazas para la paz, el aumento de la carrera armamentista y el uso de la fuerza armada, así como una erosión de los acuerdos de desarme.

Al referirse a Estados Unidos, afirmó que la nación minimiza el papel de los organismos internacionales; mientras en el Consejo de Seguridad se multiplican las declaraciones injerencistas utilizando como motivo la ayuda humanitaria y la responsabilidad de poder, haciendo que esa instancia se convierta cada vez más en una plataforma antidemocrática y poco transparente.

Al terrorismo hay que verlo como un flagelo universal que no se elimina mediante armas, consideró, pues surge de la desigualdad social y las confrontaciones de diversa índole.

FISCALIZAR Y RESPONDER A LA POBLACIÓN

Con una exhaustiva revisión de los acuerdos tomados en el periodo ordinario anterior, como pulso a lo que se ha hecho y lo que resta, comenzó sus debates la Comisión de Salud y Deporte, que trajo además a la agenda de los parlamentarios el tema del enfrentamiento al delito, la corrupción y las ilegalidades.

Prevención de riesgo y control son dos elementos que atraviesan las causas y condiciones para la ocurrencia de delitos, trascendió en el debate de los diputados, que analizaron los resultados de la fiscalización de los diputados a 73 municipios y 11 provincias del país, y los informes particulares de cada territorio.

En cuanto al análisis de los planteamientos de la población, la falta o baja cobertura de medicamentos, el mantenimiento a las instalaciones deportivas y gimnasios biosaludables, así como los servicios necrológicos y la recogida de desechos sólidos, fueron los temas más acuciantes relacionados con el trabajo de la comisión.

Así se dio a conocer en el informe por la diputada Teresa Pérez Morales, por el municipio de Bejucal, Mayabeque, quien subrayó el trabajo del sistema nacional de salud en la respuesta a las principales inquietudes del pueblo relacionadas con el sector, en tanto de los más de 18 000 planteamientos formulados por la población, quedan sin solución unos 1 292.

Respecto al sector de comunales, la viceministra del Ministerio de Economía y Planificación, Mildrey Granadillo de la Torre, refirió que vinculados con el MEP, Comunales, Servicios Necrológicos y la recogida de desechos sólidos se atendieron un total de 56 909 planteamientos, quedando pendiente de solución 6 157.

Las inquietudes vinculadas con los servicios de comunales en general, están relacionadas fundamentalmente con la reparación de parques y parques infantiles, la situación con los macrovertederos, el déficit de contenedores para la basura, la poda de árboles, la venta de terrenos en los cementerios, la situación en los viales y caminos y las necesidades de las cajas ampiroll.

Gilberto Miranda, diputado por el municipio de Morón, Ciego de Ávila, llamó la atención sobre un tema como la poda de árboles, que debe a su juicio ser un sistema sólido y permanente, y la lección más reciente la tuvimos con el huracán Irma. Refiriéndose a la respuesta a este organismo meteorólogico, destacó el esfuerzo de los centros asistenciales, los cuales no dejaron de trabajar a pesar de las grandes afectaciones.

En el acercamiento de las principales autoridades al intercambio directo con el pueblo, en aras de prever e identificar problemáticas que pudiesen ser resueltas, colocó el análisis el diputado, por Sancti Spíritus, Alexis Llorente.

En ese sentido, dijo que es una oportunidad el poder utilizar el 1 % de la contribución al desarrollo territorial para atender demandas locales, que garanticen la satisfacción del pueblo.

Igual importancia concedió la comisión al papel de las oficinas de atención a la población, idea que reforzó la viceministra de salud Marcia Cobas, quien señaló que el rigor y la exigencia de los organismos, a la hora de responder las inquietudes de las personas, es fundamental en la seguridad y tranquilidad que se les brinda, que sepan que tienen a dónde acudir y ser escuchados. «Es ese el mejor respeto a nuestro pueblo».