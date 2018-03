Con Cuba no se metan, retumba en Lima y La Habana (+ Fotos, Videos y Declaración final)

Categoría: Cuba Publicado el Jueves, 22 Marzo 2018 08:21 Escrito por PL/ ACN Visitas: 8

La Habana, 22 mar - Representantes del gobierno y del pueblo cubanos exigieron en el llamado Diálogo Hemisférico de Lima, Perú, y en un foro de la sociedad civil de la isla respeto para la soberanía y el proyecto de inclusión social del país caribeño.

Poco después de que el diplomático Juan Antonio Fernández expresara 'Con Cuba no te metas' al vocero de una coalición anticubana que intervino en el diálogo continental previo a la VIII Cumbre de las Américas, trabajadores, jóvenes, mujeres y líderes religiosos respaldaron esa postura en esta capital.

Varios de los participantes en el II Foro de la Sociedad Civil Cubana 'Pensando Américas' rechazaron la intención del vocero de la coalición 26 del Diálogo Hemisférico de atacar en nombre de organizaciones contrarrevolucionarias a la mayor de las Antillas.



'Respaldamos a nuestro diplomático y lo que acaba de hacer contra esa payasada. No permitiremos esta agresión a mercenarios pagados por el imperio', afirmó Asael Alonso, uno de los representantes de la juventud cubana en el foro que reunió a más de un centenar de organizaciones y asociaciones de la isla.



De acuerdo con Alonso, donde quiera que esté un joven digno y un revolucionario no se tolerarán ataques a la soberanía de Cuba.



Asimismo, el reverendo Joel Ortega Dopico, presidente del Consejo de Iglesias de Cuba, reclamó respeto para el derecho de la nación caribeña a la autodeterminación.



'Aquí estamos, que nadie se meta con Cuba, porque la defenderemos en el terreno que sea necesario', dijo.



Por su parte, el presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Fernando González, advirtió que la tolerancia y el apego al diálogo no pueden traducirse en permitir que mercenarios agredan al país.

Fernando González y Ramón Labañino en el II Foro de la Sociedad Civil Cubana Pensando Américas

González, uno de los cinco antiterroristas cubanos que cumplieron largas condenas en Estados Unidos, calificó de digna la respuesta de Juan Antonio Fernández en el Diálogo Hemisférico, reunión que precede la VIII Cumbre de las Américas, prevista en la capital peruana el 13 y 14 de abril.



El presidente del ICAP destacó que la isla no está sola en la defensa de su dignidad y derechos, porque cuenta con el respaldo de más de dos mil asociaciones de amistad y solidaridad en 154 países.



También el vicepresidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC), Ramón Labañino, -otro de los cinco antiterroristas merecedores del título de Héroe de la República de Cuba- abogó por la no intervención en los asuntos internos de la mayor de las Antillas.



El II Foro de la Sociedad Civil Cubana 'Pensando Américas' culminó con una declaración que rechaza de manera inequívoca la presencia en Lima, en el marco del proceso preparatorio de la VIII Cumbre y sus eventos paralelos, de ciudadanos de origen cubano y organizaciones mercenarias al servicio de gobiernos e instituciones extranjeras.

De igual manera, demanda al gobierno de Estados Unidos 'el levantamiento del criminal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace más de 55 años contra el pueblo de Cuba' y 'repudia la pretensión imperial y de la oligarquía conservadora regional de imponer nuevamente los postulados de la tristemente célebre Doctrina Monroe'.



La declaración denuncia además todo intento de agresión contra cualquier país de América Latina y del Caribe, y ratifica el apoyo de la sociedad civil de la isla al pueblo y gobierno de Venezuela

Declaración final del II Foro de actores sociales y de la sociedad civil cubana «Pensando Américas»

Los actores sociales y las organizaciones de la sociedad civil cubana, en representación genuina del pueblo cubano, reunidos en el marco del II Foro «Pensando Américas», respaldando plenamente las respectivas intervenciones de la vocera de la Coalición «Por un mundo inclusivo y respetuoso» y el jefe de la delegación cubana en el Diálogo Hemisférico, acordamos:

1. Rechazar inequívocamente la presencia en Lima, en el marco del proceso preparatorio del Foro de la Sociedad Civil de la VIII Cumbre de las Américas, de ciudadanos de origen cubano y organizaciones mercenarias al servicio de gobiernos e instituciones extranjeras, que no cuentan con reconocimiento y legitimidad alguna, que persiguen revertir el orden interno, el bienestar social y el sistema político que hemos elegido los cubanos de manera soberana y democrática.

2. Demandar al Gobierno de los Estados Unidos el levantamiento del criminal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace más de 55 años contra el pueblo de Cuba, el cual constituye una violación de sus derechos humanos e impedimenta para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible; así como la devolución incondicional del territorio que ilegalmente ocupa la Base Naval de Guantánamo.

3. Repudiar la pretensión imperial y de la oligarquía conservadora regional de imponer nuevamente los postulados de la tristemente célebre Doctrina Monroe yrestaurar su hegemonía y el neoliberalismo que ha plagado de miseria a las naciones latinoamericanas y caribeñas.

4. Respaldar los principios y propósitos del Consenso de Nuestra América como guía práctica hacia la consolidación de un programa político en favor de las mayorías.

5. Denunciar todo intento de agresión económica, política o militar contra cualquier nación latinoamericana y caribeña,así como la injerencia en sus asuntos internos por parte de gobiernos o instituciones, contrario a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y las normas del Derecho Internacional.

6. Apoyar expresamente al pueblo y gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, así como sus derechos a la libre autodeterminación y la independencia de elegir el sistema social para el bienestar de su nación.

7. Hacer un llamado a respetar los principios de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, aprobados en II Cumbre de la CELAC en La Habana, enero de 2014, como herramienta para alcanzar la estabilidad necesaria para hacer frente a la corrupción, erradicar la pobreza y la inequidad económica y social, y a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.

La Habana, 21 de marzo de 2018

“Año 60 de la Revolución”