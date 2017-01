Constatan estudiantes universitarios norteamericanos calidad del sistema educativo cubano

Categoría: Camagüey Publicado el Miércoles, 11 Enero 2017 08:07 Escrito por Miguel Febles Hernández/ Granma Visitas: 30

Camagüey, 11 ene.– Interesados en conocer la realidad cubana, sobre todo su sistema educacional, un grupo de profesores y estudiantes universitarios norteamericanos visitaron y sostuvieron un cariñoso intercambio con el colectivo de la escuela primaria Josué País García, de esta ciudad patrimonial.

Fueron los propios pioneros quienes se encargaron de ofrecerles toda la información necesaria sobre Cuba, a través de un ameno recorrido por la sala de historia del centro y la presentación de un breve y emotivo espectáculo artístico con canciones y poemas que fue aclamado por los visitantes.

Al frente de la comitiva junto a Marie Petkus, la profesora Genny Ballard explicó que se trata de 31 estudiantes de Español y Economía de una de las universidades de Kentucky, en Estados Unidos, quienes vienen a descubrir a Cuba, su forma de vida, su cultura, su música y su gente, que es muy cálida y abierta.

«El sistema educativo cubano, comentó, es conocido en todo el mundo por sus buenos resultados. Es por eso que para nuestros estudiantes ha sido importante visitar una de sus escuelas, pues muchos de ellos, una vez graduados, ejercerán también como profesores. Han quedado muy impresionados con lo visto».

En diálogo con Magalys Ochoa Curiel, directora de la Josué País, los jóvenes norteamericanos se interesaron, entre otros asuntos, por los servicios que ofrece el centro escolar de manera gratuita, las variantes de formación de maestros y las perspectivas de continuidad de estudios de los niños y niñas cubanos.

«Quiero regresar y todavía no me he ido», afirmó sonriente Emmely Ovalle Pérez, quien asegura que en su primera visita a Cuba se ha sentido como en casa, «porque me gusta su cultura, su comida, el pueblo es amable y comunicativo. Realmente estoy disfrutando mucho mi estancia aquí», expresó.